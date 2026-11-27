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किसी ने भाई के घर तो किसी ने पड़ोसियों के यहां ली पनाह, बच्चों के भविष्य और नए आशियाने की चिंतासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। कभी जिन घरों में परिवार की खुशियां बसती थीं, आज वहां सिर्फ राख और जले सामान के अवशेष हैं। संघणी अग्निकांड ने प्रभावित परिवारों से न केवल उनकी छत छीनी, बल्कि वर्षों की मेहनत से संजोई पूंजी और यादें भी राख कर दीं।किसी के घर में रखे लाखों रुपये के गहने जल गए तो किसी के बच्चों की किताबें और जरूरत का सामान भी नहीं बचा। अब कोई भाई के घर में रात गुजार रहा है तो किसी को पड़ोसियों ने आसरा दिया है। अपनों के बीच रहकर भी प्रभावितों के मन में एक ही सवाल है कि फिर से अपना घर कब बनेगा और परिवार की जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी।दिन में प्रभावित अपने जले मकानों और दुकानों के मलबे के बीच पहुंचते हैं। राख में बची चीजों को तलाशते हुए उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। चार मंजिला मकान गंवाने वाले परिवारों के सामने दोबारा आशियाना बनाने के साथ बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी खड़ी है। रात होते ही बेघर होने का एहसास और गहरा हो जाता है।25 लाख के गहने, किताबें सब राखचार मंजिला मकान बनाने में जिंदगीभर की कमाई लगी थी। आग में करीब 25 लाख रुपये के गहने, बच्चों की किताबें और घर का सारा सामान जल गया। अब समझ नहीं आ रहा कि दोबारा जिंदगी कहां से शुरू करें। बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी सता रही है। - लेख राज, प्रभावितमकान के साथ गाड़ी भी खोईआग में मकान और गाड़ी दोनों जल गए। जिंदगीभर की मेहनत से जो कुछ बनाया था, वह सब खत्म हो गया। फिलहाल भाई के घर में रात गुजार रहे हैं। जान बच गई, लेकिन परिवार को संभालने और फिर से मकान बनाने की चिंता है। - कंबोज कुमार, प्रभावितपहने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचाआंखों के सामने घर को जलते देखकर कुछ समझ नहीं आया। जो कपड़े पहने थे, उनके अलावा सब कुछ आग में नष्ट हो गया। अब पड़ोसियों के घर में रातें काट रही हैं। नींद नहीं आती, हर वक्त यही चिंता रहती है कि अपना घर कब बनेगा और बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। - ममता देवी, प्रभावित