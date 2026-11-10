{"_id":"6af2effc2a8c35db7908dbbe","slug":"video-vishwakarma-day-youth-voluntary-cleaning-village-road-bilaspur-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: विश्वकर्मा दिवस पर युवाओं ने किया श्रमदान, साफ-सुथरा बनाया गांव का रास्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिलासपुर: विश्वकर्मा दिवस पर युवाओं ने किया श्रमदान, साफ-सुथरा बनाया गांव का रास्ता
विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत कोडांवाला के वार्ड नंबर दो में स्थानीय युवाओं ने श्रमदान कर गांव के रास्ते को साफ-सुथरा बनाया। युवाओं ने एकजुट होकर सड़क किनारे उगी झाड़ियों को काटा और रास्ते की सफाई की।
इस दौरान जस्सी, गोली, अज्जू, नितिन, शनि, गोलू, धरशी, नानजी और गोरू ने श्रमदान में हिस्सा लिया। युवाओं ने अपने स्तर पर पहल करते हुए सड़क के किनारों पर उगी झाड़ियों को हटाया, जिससे रास्ता पहले से अधिक साफ और व्यवस्थित नजर आने लगा।
युवाओं की इस पहल से गांव में स्वच्छता का संदेश पहुंचा। साथ ही सामूहिक सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी देखने को मिली।
स्थानीय युवाओं ने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर श्रमदान कर यह उदाहरण पेश किया कि सामूहिक प्रयासों से गांव की सार्वजनिक जगहों को बेहतर और साफ-सुथरा बनाया जा सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।