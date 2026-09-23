{"_id":"6ab398094adcdfbc020395b2","slug":"video-president-droupadi-murmu-bilaspur-visit-naina-devi-aiims-convocation-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"6 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी बिलासपुर, नयना देवी से एम्स तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 अक्टूबर को प्रस्तावित बिलासपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान श्री नयना देवी जी मंदिर से लेकर एम्स बिलासपुर तक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और एम्स प्रबंधन के अधिकारियों ने दौरे से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति सबसे पहले श्री नयना देवी जी मंदिर में दर्शन करेंगी। इसके बाद वह एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। एम्स बिलासपुर की ओर से भी पहले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। संस्थान की वेबसाइट पर 19 सितंबर को पहले दीक्षांत समारोह के लिए योग्य स्नातकों के लिए आमंत्रण संबंधी सूचना जारी की गई है। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने दायित्व समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और रूट व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर क्षेत्र से लेकर संबंधित रूट और एम्स परिसर तक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही पार्किंग, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा, बिजली, पेयजल और आपातकालीन सेवाओं की भी समीक्षा की गई है। पुलिस विभाग को सुरक्षा तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति के श्री नयना देवी जी मंदिर में दर्शन कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की ओर से मंदिर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा और यातायात संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। एम्स बिलासपुर में पहली बार दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार एम्स बिलासपुर के पहले बैच के एमबीबीएस विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। जिला प्रशासन और एम्स प्रबंधन लगातार आपसी समन्वय के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। समीक्षा बैठक में सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, बिजली और पेयजल समेत विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति का दौरा बिलासपुर के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और प्रशासन की ओर से इसे लेकर सभी तैयारियां समय पर पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है।

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