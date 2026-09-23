{"_id":"6ab36c9cb1818cfbf1088feb","slug":"video-jukhala-itbp-sub-inspector-kamlesh-kumar-dies-due-to-illness-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: जुखाला के ITBP सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार का बीमारी से निधन, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जुखाला क्षेत्र के रहने वाले भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार (57) का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह देहरादून स्थित ITBP अकादमी में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। पिछले करीब छह माह से चंडीगढ़ में उनका उपचार चल रहा था। इलाज के दौरान कमलेश कुमार ने दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर जैसे ही जुखाला क्षेत्र में पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार और परिचितों के साथ क्षेत्र के लोगों में भी गहरा दुख है। कमलेश कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक क्षेत्र में लाया गया। बुधवार को लुहणू घाट पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान ITBP के जवानों ने अपने साथी अधिकारी को अंतिम सलामी दी। अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों, रिश्तेदारों और क्षेत्र के लोगों की आंखें नम थीं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। कमलेश कुमार के निधन से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है। वहीं, उनके निधन की खबर से जुखाला क्षेत्र में भी शोक का माहौल है। क्षेत्र के लोगों ने कमलेश कुमार के निधन पर शोक जताते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। देश की सेवा से जुड़े कमलेश कुमार को उनके अंतिम सफर में भी सैन्य सम्मान मिला। लुहणू घाट पर ITBP जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

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