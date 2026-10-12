{"_id":"6accbd62aa91601654081401","slug":"video-ghumarwin-ratthal-gunpowder-storage-warehouse-protest-bilaspur-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: घुमारवीं के रटैहल में गन पाउडर गोदाम का विरोध, वार्डवासियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

घुमारवीं शहर के वार्ड नंबर-1 के रटैहल में प्रस्तावित गन पाउडर स्टोरेज को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध दर्ज करवाया है। सोमवार को वार्डवासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर संबंधित स्थल पर गोदाम खोलने की अनुमति नहीं देने की मांग की। ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में गन पाउडर का भंडारण होने से सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। वार्डवासियों के अनुसार, जिस स्थान पर गन पाउडर स्टोरेज खोलने की योजना है, उसके आसपास रिहायशी मकान और खेतीबाड़ी की जमीन मौजूद है। इसके अलावा, वहां से एक सार्वजनिक रास्ता गुजरता है, जहां दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में स्थित मस्जिद का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, मुस्लिम समुदाय के लोग नियमित रूप से वहां आते-जाते हैं। ऐसे में प्रस्तावित गोदाम के स्थान पर आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों ने उपायुक्त से आग्रह किया कि प्रस्तावित गोदाम को अनुमति देने से पहले क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विचार किया जाए। उन्होंने मांग की कि रिहायशी इलाके और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उचित निर्णय लिया जाए। फिलहाल, ज्ञापन के माध्यम से वार्डवासियों ने अपनी आपत्ति प्रशासन के समक्ष रखी है। प्रस्तावित गोदाम को लेकर प्रशासन की ओर से किसी निर्णय या आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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