{"_id":"6a9176b845517ac0730607f4","slug":"video-rush-at-petrol-pumps-in-yamunanagar-on-raksha-bandhan-sales-up-by-25-to-35-percent-compared-to-normal-days-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुनानगर रक्षाबंधन पर पेट्रोल पंपों पर बढ़ी भीड़, सामान्य दिनों के मुकाबले 25 से 35 फीसदी बढ़ी बिक्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यमुनानगर। रक्षाबंधन पर्व पर भाई-बहनों के मिलन के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही शहर के पेट्रोल पंपों पर भी वाहनों की कतारें नजर आईं। सामान्य दिनों के मुकाबले शुक्रवार को पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भीड़ अधिक रही। सुबह से ही बाइक और कार चालक पेट्रोल व डीजल डलवाने के लिए पंपों पर पहुंचते रहे। कई स्थानों पर एक साथ अधिक वाहन पहुंचने के कारण कुछ समय के लिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार भी करना पड़ा। रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर रिश्तेदारों और बहनों के घर पहुंचे। इसके चलते शहर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई। बाइक सवारों की संख्या अधिक होने के कारण पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने वालों की भीड़ सामान्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा दिखाई दी। पेट्रोल पंप संचालकों ने पर्व को देखते हुए पहले से ही तैयारियां कर ली थीं। वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल भरवाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त स्टॉक भी पहले ही मंगवा लिया गया था। वहीं कर्मचारियों को भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए थे। आदर्श पेट्रोल पंप के मैनेजर प्रवेश ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर सामान्य दिनों के मुकाबले पेट्रोल-डीजल की मांग में करीब 25 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह से ही वाहन चालक पेट्रोल पंप पर पहुंचना शुरू हो गए थे। पर्व के कारण वाहनों की संख्या बढ़ने की पहले से उम्मीद थी, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल का स्टॉक उपलब्ध रखा गया था। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि पर्व के दौरान पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी की व्यवस्था पहले से कर ली थी और रक्षाबंधन का पर्व भी पहले ही मना लिया था, ताकि त्योहार के दिन ग्राहकों को बेहतर सुविधा दी जा सके। पेट्रोल पंपों पर बढ़ी भीड़ से साफ नजर आया कि रक्षाबंधन के मौके पर लोगों की आवाजाही बढ़ने के साथ ईंधन की मांग में भी खासा इजाफा हुआ।

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