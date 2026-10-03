{"_id":"6ac0dcaeaa2934ea3e0a2251","slug":"video-friend-murdered-irfan-over-a-financial-dispute-body-found-in-jaydhars-fields-accused-arrested-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"पैसों के लेनदेन में दोस्त ने की थी इरफान की हत्या, जयधर के खेतों से मिला था शव; आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पैसों के लेनदेन में दोस्त ने की थी इरफान की हत्या, जयधर के खेतों से मिला था शव; आरोपी गिरफ्तार
यमुनानगर। छछरौली के गांव जयधर के खेतों में मिले 64 वर्षीय इरफान के शव के मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, इरफान की हत्या उसके ही दोस्त राकेश कुमार ने पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में की थी। अपराध शाखा-1 की टीम ने आरोपी राकेश कुमार निवासी गांव खारवन को दादूपुर हेड रोड के पास से गिरफ्तार किया है।
उप पुलिस अधीक्षक रजत गुलिया ने पत्रकारों को बताया कि 30 सितंबर को गांव जयधर के खेतों में इरफान निवासी चुना भट्ठी, जगाधरी का शव लावारिस हालत में मिला था। उसके सिर और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। इस मामले में थाना छछरौली में हत्या का केस दर्ज किया गया था। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अपराध टीमों को निर्देश दिए थे।
इसके बाद अपराध शाखा-1 के प्रभारी राजकुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक सोनू, कपिल, मुख्य सिपाही मुकेश कुमार, जगीर सिंह, दीपक और मोनू की टीम गठित की गई। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
डीएसपी के अनुसार, पूछताछ में आरोपी राकेश ने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि राकेश और इरफान काफी समय से दोस्त थे। दोनों के बीच पैसों का लेनदेन था। इसी लेनदेन को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई थी। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने इरफान की हत्या कर दी और उसका शव गांव जयधर के खेतों में फेंक दिया।
डीएसपी ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लेने की मांग की जाएगी। रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्यों और घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।