Yamuna Nagar News: पश्चिमी यमुना नहर के जाल में फंसा मिला शव

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परिजनों के अनुसार निखिल गुप्ता 27 सितंबर की सुबह पूजा सामग्री नहर में प्रवाहित करने के लिए गया था। इसी दौरान पांव फिसलने से वह नहर में गिर गया। घटना के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और पांवटा साहिब थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिजनों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से उसके नहर में गिरने की जानकारी सामने आई थी।इसके बाद परिजन लगातार नहर में उसकी तलाश कर रहे थे। शुक्रवार को ताजेवाला हेड के आरडी नंबर 900 के पास पश्चिमी यमुना नहर में लगे जाल में शव फंसा होने की सूचना मिली। परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की।निखिल के भाई जितेंद्र गुप्ता सहित अन्य परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद पांवटा साहिब पुलिस भी शव लेने के लिए ताजेवाला पहुंची। स्थानीय पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। संवाद