Yamuna Nagar News: बिजली लाइनों पर गिरी पेड़ों की टहनियां, आपूर्ति बाधित

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बिजली निगम के एसडीओ रामकुमार ने बताया कि सड़क किनारे खड़े पेड़ों की टहनियां अक्सर बिजली की तारों के संपर्क में आ जाती हैं। पिछले कई दिनों से हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण क्षेत्र में कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियां बिजली लाइनों पर गिर गई थीं। इससे आपूर्ति बाधित हुई। शुक्रवार को निगम की टीम ने क्षेत्र की विभिन्न बिजली लाइनों का निरीक्षण किया। जहां भी तारों के आसपास पेड़ों की टहनियां मिलीं, उन्हें हटाया गया। इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई। निगम की टीम ने लोगों से बिजली लाइनों के आसपास पेड़ों की टहनियां गिरने की स्थिति में तुरंत विभाग को सूचना देने की अपील की। संवाद

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प्रतापनगर। प्रतापनगर- व्यासपुर मार्ग पर शुक्रवार को बिजली की लाइनों पर पेड़ों की टहनियां गिरने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। सूचना मिलने पर बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद लाइनों पर गिरी टहनियों को हटाकर आपूर्ति बहाल की।