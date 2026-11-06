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सोनीपत के गोहाना में सामुदायिक केंद्र में मेले में लगाए कृषि उत्पादों के स्टॉल
गोहाना शहर में सेक्टर 7 में स्थित समुदाय केंद्र में शुक्रवार को जिला स्तरीय कृषि मेला आयोजित किया गया। कृषि मेले में किसानों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कृषि अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी और फसल प्रबंधन के लिए प्रेरित किया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से एसडीओ डॉ राजेंद्र मेहरा ने कहा कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इस शहर फसल अवशेषों को जलाने की जरूरत नहीं रहेगी। फसल अवशेष प्रबंधन होने से पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा।
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