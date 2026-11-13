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Sonipat News: स्कूल के रिकॉर्ड से शूटर के उम्र का होगा मिलान

Fri, 13 Nov 2026 02:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:20 AM IST
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The shooter's age will be verified against school records
संवाद न्यूज एजेंसी
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गोहाना। अभिनेता टाइगर श्राफ की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस की जांच एक बार फिर गोहाना पहुंचेगी। पकड़े गए नाबालिग के दावे की अब दस्तावेजों के आधार पर जांच होगी। उधर, मामले में अदालत ने पांच आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है।
मुंबई पुलिस नाबालिग के स्कूल रिकॉर्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों से उसकी वास्तविक उम्र का पता लगाएगी। इसके बाद उम्र से संबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। वारदात में गोहाना क्षेत्र के गांव निवासी अंकित और उनका एक सहपाठी शामिल बताए गए हैं। दोनों एक ही
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स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। अंकित बालिग है, जबकि सहपाठी के नाबालिग होने का दावा किया गया है। अब मुंबई पुलिस इस दावे की सत्यता जांचने में जुटी है। स्कूल में दाखिले के समय जमा कराए गए दस्तावेज और अन्य सरकारी रिकॉर्ड से उसकी जन्मतिथि का मिलान किया जाएगा।
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मेले में जाने की बात कहकर घर से निकले थे दोनों : गोहाना के गांव में 15 सितंबर को मेला लगा था। अंकित और उसका सहपाठी घर से मेला देखने जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे। बताया गया है कि दोनों गांव देवडू निवासी रेहान और अन्य युवकों के साथ मुंबई पहुंच गए थे। परिजनों को उनके इस तरह मुंबई पहुंचने की जानकारी बाद में मिली।
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