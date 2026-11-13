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Sonipat News: बादशाही रोड पर पाइपलाइन में लीकेज से जलभराव

Fri, 13 Nov 2026 02:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:19 AM IST
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Waterlogging due to a pipeline leak on Badshahi Road
गन्नौर। बादशाही रोड पर पानी की पाइपलाइन में जगह-जगह लीकेज होने से सड़क पर जलभराव और कीचड़ है। दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। कई वाहन कीचड़ में फंस रहते हैं। सड़क पर गड्ढों के कारण यहां से गुजरना भी जोखिम भरा हो गया है।
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करीब दो महीने पहले बीएसटी के पास सीवर लाइन दबाने के लिए बादशाही रोड को उखाड़ा गया था। काम पूरा होने के बाद सड़क की उचित मरम्मत नहीं करवाई गई। संवाद
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