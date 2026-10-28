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सोनीपत में त्योहारी सीजन से पहले नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई
त्योहारी सीजन के मद्देनजर, नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के अपने लक्ष्य के तहत सुभाष चौक से लेकर कच्चे क्वार्टर बाजार तक एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजारों में भीड़भाड़ को कम करना और लोगों को सुगम आवागमन प्रदान करना है।
नगर निगम की टीम ने सुभाष चौक से कच्चे क्वार्टर बाजार तक सड़कों और फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इस अभियान के दौरान, दुकानदारों को निर्धारित सीमा के भीतर ही सामान रखने की हिदायत दी गई।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट एटीपी अमित शर्मा ने दुकानदारों से आग्रह किया है कि वे त्योहारी सीजन के दौरान अतिक्रमण न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि दोबारा अभियान चलाने पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम का लक्ष्य शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा ताकि बाजारों में व्यवस्था बनी रहे और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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