{"_id":"6ae1c0a9fb1d6c68e5097990","slug":"video-in-sonipat-cabinet-minister-sharma-held-a-key-meeting-with-sugarfed-officials-to-review-preparations-for-the-sugarcane-crushing-season-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत में कैबिनेट मंत्री शर्मा ने शुगरफेड अधिकारियों संग की अहम बैठक, गन्ना पेराई सत्र की तैयारियों की समीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत में कैबिनेट मंत्री शर्मा ने शुगरफेड अधिकारियों संग की अहम बैठक, गन्ना पेराई सत्र की तैयारियों की समीक्षा

Naveen

Updated Wed, 28 Oct 2026 03:00 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 03:00 PM IST







Link Copied



कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने राई स्थित एथनिक इंडिया पर्यटन केंद्र में शुगरफेड अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रदेश की सभी शुगर मिलों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी गन्ना पेराई सत्र को सुचारू रूप से शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा करना था। ... और पढ़ें

विज्ञापन