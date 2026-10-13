पीआर धान की खरीद को लेकर किसानों का हंगामा, हैफेड अधिकारी खरीद करने गए तो मिलर ने रिजेक्ट की ढेरियां

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गोहाना। गोहाना शहर की नई अनाज मंडी में मंगलवार को किसानों ने पीआर धान की खरीद को लेकर हंगामा किया। किसानों ने अनाज मंडी परिसर में जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हैफेड अधिकारियों से पीआर धान की खरीद शुरू करने की मांग की। किसानों की मांग पर हैफेड अधिकारियों ने मंडी परिसर में अनाज की ढेरियों की जांच की। जांच में धान की ढेरियों में नमी तय मानकों से कम मिली, किंतु उनमें छिलका अधिक मिला। अधिकारियों ने किसानों व आढ़तियों से ढेरियों की सफाई करवाने को कहा। किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने किया। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में बीते करीब दस दिनों से पीआर धान की खरीद नहीं हो रही है। जबकि अनाज मंडी में पीआर धान की आवक 25 हजार क्विंटल से अधिक हो चुकी है। अधिकारी मनमानी कर ढेरियों को रिजेक्ट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों की फसल का दाना-दाना खरीदने का दावा किया था, किंतु अब अनाज मंडियों में स्थिति दावे से विपरित है। वहीं हैफेड से मैनेजर ज्योति आर्य ने बताया कि अनाज की सफाई सही ढंग से नहीं की गई है। सफाई नहीं होने से मिलर धान की ढेरियों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तय मानकों के अनुसार फसल की खरीद की जाएगी।

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