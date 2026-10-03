{"_id":"6ac0efe86cbe466dfe0ca12b","slug":"video-asian-games-after-the-daughters-the-sons-bring-glory-win-gold-in-hockey-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"एशियन गेम्स : बेटियों के बाद बेटों ने बढ़ाया मान, हॉकी में जीता स्वर्ण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एशियन गेम्स : बेटियों के बाद बेटों ने बढ़ाया मान, हॉकी में जीता स्वर्ण
सोनीपत। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को एकतरफा अंदाज में 5-1 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही सोनीपत में भी जश्न का माहौल है। जिले के अभिषेक नैन, सुमित कुराड़ और यशदीप सिवाच भारतीय टीम का हिस्सा रहे और उन्होंने देश की स्वर्णिम जीत में योगदान दिया।
फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाडिय़ों ने शुरुआत से ही मलेशिया पर दबाव बनाए रखा। टीम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए लगातार गोल किए और मुकाबले को एकतरफा बना दिया। भारत ने 5-1 के अंतर से जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय टीम की इस उपलब्धि पर सोनीपत के खेल प्रेमियों और खिलाडिय़ों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई।
सोनीपत के तीन खिलाडिय़ों के भारतीय टीम में शामिल होने से जिले का गौरव भी बढ़ा है। अभिषेक नैन, सुमित कुराड़ और यशदीप सिवाच ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जिले की खेल परंपरा को आगे बढ़ाया। उनकी उपलब्धि के बाद परिवार और गांवों में जश्न का माहौल है। लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर भारतीय टीम की जीत की खुशी मनाई।
एशियन गेम्स में इससे पहले बेटियों ने भी विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब बेटों ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीतकर इस गौरव को और बढ़ा दिया है। सोनीपत के तीन खिलाडिय़ों की मौजूदगी ने जिले के खेल जगत की उपलब्धियों में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।