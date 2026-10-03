फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Roadways bus service from Sonipat to Rohtak starts at 7:30 PM.

शाम 7:30 बजे सोनीपत से रोहतक के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू

Sat, 03 Oct 2026 02:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Roadways bus service from Sonipat to Rohtak starts at 7:30 PM.
फोटो: साेनीपत बस अड्डे पर खड़ी रोडवेज बसें। संवाद
सोनीपत। शहर से शाम पांच बजे के बाद रोहतक जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा रोडवेज ने शाम 7:30 बजे सोनीपत से रोहतक के लिए बस सेवा दोबारा शुरू कर दी है। इससे रोजाना नौकरी, कारोबार और अन्य कार्यों के लिए रोहतक आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन

अब तक शाम पांच बजे के बाद सोनीपत से रोहतक जाने वाले यात्रियों को मुख्य रूप से सहकारी समिति की बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ता था। रोडवेज की यह सेवा वर्ष 2018 से बंद थी।
विज्ञापन

यात्रियों की मांग को देखते हुए किया चालू
शाम के समय यात्रियों को रोहतक की ओर से जाने के लिए सरकारी बस सेवा न होने के कारण नौकरी पेशा लोगों को परेशानी हो रही थी। उन्हें सहकारी समिति की बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। आसपास क्षेत्र के लोगों को भी इसका फायदा मिल सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
नौकरी पेशा व अन्य यात्रियाें की सुविधा को देखते हुए सोनीपत से रोहतक के लिए शाम 7:30 बजे रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। अब पासधारक नौकरीपेशा यात्रियों को परेशानी से राहत मिलेगी। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस सेवा को बहाल किया गया है।
ओमप्रकाश नसीयर, डीआई, सोनीपत रोडवेज डिपो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed