शाम 7:30 बजे सोनीपत से रोहतक के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू

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अब तक शाम पांच बजे के बाद सोनीपत से रोहतक जाने वाले यात्रियों को मुख्य रूप से सहकारी समिति की बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ता था। रोडवेज की यह सेवा वर्ष 2018 से बंद थी।यात्रियों की मांग को देखते हुए किया चालूशाम के समय यात्रियों को रोहतक की ओर से जाने के लिए सरकारी बस सेवा न होने के कारण नौकरी पेशा लोगों को परेशानी हो रही थी। उन्हें सहकारी समिति की बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। आसपास क्षेत्र के लोगों को भी इसका फायदा मिल सकेगा।नौकरी पेशा व अन्य यात्रियाें की सुविधा को देखते हुए सोनीपत से रोहतक के लिए शाम 7:30 बजे रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। अब पासधारक नौकरीपेशा यात्रियों को परेशानी से राहत मिलेगी। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस सेवा को बहाल किया गया है।ओमप्रकाश नसीयर, डीआई, सोनीपत रोडवेज डिपो