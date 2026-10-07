{"_id":"6ac5dc840715024cec05d091","slug":"video-farmers-in-sirsa-surrounded-an-officials-vehicle-after-failing-to-get-dap-people-staged-a-protest-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरसा में डीएपी नहीं मिलने पर किसानों ने अधिकारी की गाड़ी को घेरा, लोगों ने लगाया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नई अनाजमंडी के किसान विश्राम गृह में डीएपी को लेकर टोकन वितरण कृषि विभाग के अधिकारी करते हैं। बुधवार को भी टोकन वितरण का कार्य किया जाना था और मंडी में बड़े स्तर पर किसान आए हुए थे। मगर, सुबह से आए किसानों को डीएपी के लिए टोकन नहीं मिले और खत्म होने की बात कह वितरण करने वाले कर्मचारी चले गए। इसके बाद किसान गुस्सा गए और विरोध करना शुरू कर दिया। टोकन वितरण पूरी तरह से नहीं होने की सूचना मिलने पर जब कृषि विभाग के अधिकारी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे तो किसानों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी के आगे बैठ गए। उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। 10 से 15 मिनट तक गाड़ी के आगे बैठे रहने के बाद अधिकारी वापस लौट गए। वहीं, किसानों के विरोध की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से बातचीत की। फिलहाल मौजूदा समय में किसान टोकन नहीं मिलने को लेकर अपना विरोध जता रहे है। बता दें कि बीते एक सप्ताह में डीएपी नहीं मिलने को लेकर सिरसा के डबवाली रोड को दो बार किसान जाम कर चुके हैं। वहीं, बीते दिन चोपटा में किसान ने चोपटा भादरा रोड को जाम किया गया था। डीएपी को लेकर सरसों की बिजाई करने वाले किसानों को भी परेशानी उठानी पड़ रही हैं। वहीं, अधिकारियों की माने तो डीएपी को लेकर कोई कमी नहीं है। एक सप्ताह के अंदर दो से तीन रैक डीएपी के आने वाले है, किसानों को सब्र करना होगा। गेहूं की बिजाई करने वाले किसानों के पास एक माह का समय बचा हुआ है और वह भी लाइनों में लगे हुए हैं। जबकि सरसों वाले किसानों के लिए ही फिलहाल स्टॉक आया है।

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