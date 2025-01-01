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- जनस्वास्थ्य विभाग के पास न सीवरेज का प्रोजेक्ट और न पेयजल आपूर्ति की योजनाअमरूत योजना के बाद मुख्य लाइनों की क्षमता भी सीमित, नई कॉलोनियों का कनेक्शन जुड़ने से बिगड़ सकता है शहर का सिस्टमसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। शहर के आसपास दीनदयाल योजना के तहत नई कॉलोनियां तेजी से बसाई जा रही हैं। इन रिहायशी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग के पास कोई ठोस योजना नहीं है। कॉलोनाइजर तेजी से कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं लेकिन सीवरेज और पेयजल व्यवस्था पर कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है।इन नई बस्तियों को शहर की मुख्य लाइनों से जोड़ने पर मौजूदा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। वर्तमान समय में 10 से अधिक कॉलोनाइजर विभिन्न क्षेत्रों में कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ बुनियादी सुविधाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी।मुख्य सवाल यह है कि इन नई बस्तियों के लिए अलग से व्यवस्था बनेगी या इन्हें पुरानी लाइनों से जोड़ा जाएगा। बिना किसी सुनियोजित योजना के शहर का पूरा सिस्टम बिगड़ने की पूरी आशंका बनी हुई है।शहर में अमरूत योजना के तहत सीवरेज और पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कार्य करवाए गए हैं। इसके बावजूद मुख्य लाइनों की क्षमता सीमित है और विभाग की प्राथमिकता अभी मौजूदा आबादी को सुविधा देना है।करोड़ों रुपये खर्च करके पुरानी बड़ी लाइनों को दुरुस्त करने और बदलने का काम किया जा रहा है। नई कॉलोनियों के लोड के अनुरूप विभाग के पास अभी तक कोई भी प्लान तैयार नहीं किया गया है।यह मुख्य लाइनें केवल शहरी क्षेत्र के दायरे के अनुसार ही पेयजल और सीवरेज का दबाव सहन कर सकती हैं। यदि इन नई कॉलोनियों को बिना किसी योजना के जोड़ा गया तो गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं।सीवरेज लाइनों पर क्षमता से अधिक लोड होने पर गंदे पानी की निकासी प्रभावित होगी और ओवरफ्लो की समस्या बढ़ेगी। पेयजल आपूर्ति का दबाव कम होने से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में भी भारी परेशानी उठानी पड़ेगी।विभाग के पास नहीं है कोई अलग प्रोजेक्टजनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार उनका मुख्य फोकस शहर की मौजूदा पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को सुचारु रखना है। दीनदयाल योजना के तहत विकसित हो रही कॉलोनियों के लिए विभाग के पास कोई अलग प्रोजेक्ट या प्रस्तावित योजना नहीं है। इन नई बस्तियों को भविष्य में किस प्रकार सुविधाओं से जोड़ा जाएगा इस पर कोई कार्ययोजना सामने नहीं आई है। विभाग के एक्सईएन राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक इन कॉलोनियों के अनुरूप कोई प्लान नहीं बनाया गया है। भविष्य में विभाग की ओर से इस संबंध में कोई नई योजना बनाई जा सकती है। वर्तमान समय में पुरानी सीवरेज लाइनों को दुरुस्त करने और डिस्पोजल की क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही नगर परिषद की वैध हुई नई कॉलोनियों में सीवरेज लाइन बिछाने का काम जारी है।आबादी बढ़ने के साथ बढ़ेंगी बुनियादी चुनौतियांशहर के विस्तार के साथ नई रिहायशी कॉलोनियों की संख्या में वृद्धि होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस विस्तार के साथ ही आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना भी बेहद आवश्यक माना गया है। यदि कॉलोनियों के विकसित होने से पहले जरूरतों का आकलन नहीं हुआ तो लोगों को भारी परेशानी झेलनी होगी। विशेषज्ञता के लिहाज से भी नई आबादी के अनुरूप सीवरेज ट्रीटमेंट और पाइपलाइन की क्षमता का आकलन जरूरी है।