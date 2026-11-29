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5.5 एकड़ जमीन पर होगा डबवाली अनाज मंडी का विस्तार, पांच ग्रामीण खरीद केंद्रों के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 14 करोड़ रुपये से अधिक87 हजार लोगों ने 10 रुपये में किया भोजन, 21 परिवारों को 26.37 लाख रुपये की आर्थिक सहायताफोटो23संवाद न्यूज एजेंसीडबवाली। किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधाएं देना और खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना प्राथमिकता रही है। मार्केट कमेटी डबवाली ने अपने एक साल एक माह के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।मार्केट कमेटी डबवाली के चेयरमैन सतीश जग्गा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए रबी और खरीफ सीजन की खरीद का ब्योरा दिया। विकास परियोजनाओं और किसानों के हित में किए गए कार्यों की जानकारी भी साझा की गई।रबी सीजन 2026 चेयरमैन बनने के बाद पहला खरीद सीजन था। इस दौरान पहली बार जीपीएस आधारित गेट पास और बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू की गई। मुख्य अनाज मंडी के अलावा सत्रह ग्रामीण और सत्रह अस्थायी खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद हुई।इस बार पिछले सीजन के मुकाबले चार लाख अठारह हजार दो सौ बीस क्विंटल गेहूं अधिक खरीदा गया। यह मात्रा आठ लाख छत्तीस हजार चार सौ चालीस अतिरिक्त बैग के बराबर है।खरीद व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए कमेटी के एक सौ पांच कर्मचारी तैनात रहे। अन्य विभागों से पंद्रह कर्मचारी और करीब सत्तर पुलिसकर्मी भी निगरानी में जुटे रहे। कमेटी के सत्रह सदस्य भी इस व्यवस्था का हिस्सा रहे।खरीफ सीजन के दौरान खरीद व्यवस्था संभालने के लिए करीब दो हजार नहीं बल्कि दो सौ कर्मचारी तैनात रहे। मुख्य मंडी के अतिरिक्त नौ ग्रामीण और पंद्रह अस्थायी खरीद केंद्रों पर जीपीएस गेट पास लगाए गए। डबवाली में सिरसा जिले के सर्वाधिक तीन बाजरा खरीद केंद्र बनाए गए।पिछले वर्ष डबवाली में दस लाख सतहत्तर हजार चार सौ छब्बीस क्विंटल धान खरीदा गया था। इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर तेरह लाख तिरानवे हजार अठहत्तर क्विंटल हो गया। इस प्रकार तीन लाख पंद्रह हजार छह सौ बावन क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई।यह कुल आठ लाख एकतालीस हजार सात सौ अड़तीस बैग के बराबर है। इसके अतिरिक्त करीब पचास हजार क्विंटल कपास की बिक्री हुई। अब तक नौ हजार चार सौ क्विंटल बाजरे की बिक्री भी हो चुकी है।मंडियों में विकास और नई दुकानेंअबूबशहर सब यार्ड को किन्नू, फल एवं सब्जी मंडी के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहां करीब तीन करोड़ पचहत्तर लाख रुपये की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं। इसके तहत बाउंड्री वॉल, सड़कें, प्लेटफार्म और शेड बनाए जा रहे हैं। पानी और सीवरेज की पाइपलाइन के साथ सार्वजनिक शौचालय भी बन रहे हैं। स्ट्रीट लाइट तथा बिजली की व्यवस्था का काम भी तेजी से चल रहा है। यहां 42 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है जिससे किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा। चौटाला सब यार्ड में करीब चार करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य होंगे। वहां 44 दुकानों के साथ अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।मंडी विस्तार और कल्याणकारी योजनाएंडबवाली मुख्य अनाज मंडी के विस्तार के लिए 5.5 एकड़ जमीन खरीदी गई है। अतिरिक्त मंडी यानी सी-ब्लॉक के लिए ड्राइंग और टेंडर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा और पंजाब में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की रोक के चलते अनुमति लंबित है। अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। पन्नीवाला मोरिकां, चट्ठा, मलिकपुरा, बनवाला और मांगेआना के पांच ग्रामीण खरीद केंद्रों का आधुनिकीकरण होगा। इन कार्यों पर चौदह करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 2027 में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत इक्कीस लाभार्थियों को कुल छब्बीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ रुपये की सहायता दी गई। इस दौरान राजप्रीत सिंह मांगेआना और अजैब सिंह भाटी सहित अनेक गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।