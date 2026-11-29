Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 29 Nov 2026 11:57 PM IST
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धार्मिक
भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।
समाधान शिविर : लघु सचिवालय परिसर के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
सोना-चांदी
सोना : 1,27,250
चांदी 1,55,830
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भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।
समाधान शिविर : लघु सचिवालय परिसर के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
सोना-चांदी
सोना : 1,27,250
चांदी 1,55,830