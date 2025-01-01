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प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 1100, 750 और 500 रुपये की मिलेगी पुरस्कार राशिफोटो- 21,22संवाद न्यूज एजेंसीरानियां। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय खारियां में शनिवार को खंड स्तरीय गीता महोत्सव प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।प्रतियोगिताओं में श्लोकोच्चारण, निबंध लेखन, भाषण, संवाद, प्रश्नोत्तरी और पेंटिंग जैसी गतिविधियां आयोजित हुईं। यह आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भाल सिंह भाटीवाल ने विशेष भूमिका निभाई। नोडल अधिकारी भाल सिंह भाटीवाल ने संदीप चांदना और सतबीर के सहयोग से इसे पूरा किया। प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों के लिए आकर्षक पुरस्कार राशि तय की गई है।प्रथम स्थान पाने वाले को 1100 रुपये मिलेंगे। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 750 रुपये की राशि दी जाएगी। तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 500 रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। अन्य सभी प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।कक्षा छह से आठ वर्ग की श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में जीएसएस विद्यालय कुस्सर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी वर्ग में जीएसएस विद्यालय चक्कां ने द्वितीय और जीएसएस विद्यालय गिंदड़ां ने तृतीय स्थान हासिल किया।निबंध प्रतियोगिता में जीएसएस विद्यालय जोधपुरिया प्रथम स्थान पर रहा। जीएमएस घोड़ांवाली द्वितीय स्थान पर और चक्कां तीसरे स्थान पर रहा। भाषण प्रतियोगिता में चक्कां के विद्यार्थियों ने बाजी मारी। संवाद प्रतियोगिता में घोड़ांवाली ने पहला स्थान प्राप्त किया।प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जोधपुरिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। पेंटिंग प्रतियोगिता में ढुडियांवाली के विद्यार्थियों ने पहला स्थान प्राप्त किया। कक्षा नौ से 12 वर्ग में भी कई स्कूलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।उच्च वर्ग के विजेताकक्षा नौ से 12 वर्ग की श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में सीएम ईईई जीएसएस विद्यालय ढुडियांवाली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में भी इसी विद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में जीएसएस विद्यालय चक्कां प्रथम स्थान पर रहा। संवाद प्रतियोगिता में जीएसएस विद्यालय कुस्सर ने बाजी मारी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जीएसएस विद्यालय जोधपुरिया ने पहला स्थान प्राप्त किया। पेंटिंग प्रतियोगिता में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय खारियां के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल किया। सभी विजेता विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। निर्णायक मंडल ने सभी स्कूलों के प्रदर्शन का बारीकी से मूल्यांकन किया।गीता के उपदेशों का महत्वकार्यकारी खंड शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह ने श्रीमद्भगवद्गीता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह जीवन में कर्म, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों की सीख देता है। गीता की शिक्षाएं विद्यार्थियों को सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती हैं। इससे कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। प्राचार्य संदीप चांदना ने मंच संचालन करते हुए विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। मेहनत और सकारात्मक सोच से विद्यार्थी सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। भाल सिंह भाटीवाल ने कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अतिथियों, शिक्षकों और निर्णायक मंडल के सदस्यों का धन्यवाद किया।