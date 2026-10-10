{"_id":"6ac9d1c7b6519d047405af92","slug":"video-several-leaders-placed-under-house-arrest-in-rohtak-police-turning-back-youths-at-toll-plazas-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में कई नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट, टोल से युवाओं को लाैटा रही पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रोहतक में कई नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट, टोल से युवाओं को लाैटा रही पुलिस
दिल्ली में सीजेपी के शनिवार को होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए रोहतक में पुलिस ने सख्ती की। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। दिल्ली जाने वाले वाहनों को रोहद टोल गेट पर रोककर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली जा रहे युवाओं को रोका जा रहा है।
गांव रिटोली कबूलपुर में रोहतक पुलिस जिला परिषद के पार्षद जयदेव डागर को सुबह 6 बजे हाउस अरेस्ट करने पहुंची। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जयदेव डागर के घर पर पहुंच गए और पुलिस को ही घर के अंदर बैठा लिया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई।
गांव सिसरौली निवासी किसान नेत्री मोनिका नैन को भी हाउस सुबह 5:30 बजे पुलिस ने गांव पहुंचकर हाउस अरेस्ट कर लिया। इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष बल्लू प्रधान को आईएमटी पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया।
रोहद टोल पर रोहतक पुलिस दिल्ली जाने वाले वाहनों को रोक कर चेकिंग कर रही है। जो युवा दिल्ली जा रहे हैं, उनको वापस लौटाया जा रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।