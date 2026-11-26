कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने रोहतक के मिलन ढाबे पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने खाना खा रहे डीघल गांव (झज्जर) निवासी रिंकू, विनीत उर्फ विन्नी और यश उर्फ गंजू को निशाना बनाते हुए 50 से अधिक राउंड गोलियां चलाईं। अचानक हुई फायरिंग से ढाबे पर भगदड़ मच गई और तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

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इस खूनी गैंगवार का सबसे दर्दनाक पहलू बेरी निवासी 26 वर्षीय हिमांशु की मौत है, जिसका अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। हिमांशु रोहतक के जाट कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रहा था और पिता के साथ खेती में हाथ बंटाता था।वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और बुधवार को भालौठ गांव में अपनी बड़ी बहन की ससुराल आया हुआ था। रात में वह जीजा के लिए मिलन होटल से खाना पैक कराने गया था। गोलियां चलने पर वह जान बचाने के लिए भागा, लेकिन हमलावरों ने उसे भी विरोधी गैंग का साथी समझकर पीछा किया और गोलियों से भून दिया। पुलिस रिकॉर्ड में भी हिमांशु के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है।पुलिस जांच में सामने आया है कि निशाने पर आए तीनों युवक सन्नी रिटोलिया और अंकित उर्फ बाबा गैंग से जुड़े थे। रिंकू पर हत्या और हत्या के प्रयास समेत 5 केस दर्ज थे। अगस्त 2023 में बेरी में हुई फायरिंग में वह बाल-बाल बचा था। विनीत और यश पर दोनों को मार्च 2022 में रिटौली गांव में हुए डबल मर्डर के मामले में एशटीएफ ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। विनीत पर हत्या समेत 4 केस दर्ज थे।वारदात के बाद सोशल मीडिया पर 'भाऊ गैंग' के नाम से एक पोस्ट वायरल हुई है, जिसमें इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा गया है कि ये हत्याएं 'रोहित बजरंग और सोनू डीघल' की मौत का बदला लेने के लिए की गई हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि लोग सोच-समझकर किसी के साथ बैठें। पोस्ट में विरोधी गुट के बचे हुए लोगों और दोनों भाइयों को अंत में मारने की धमकी देते हुए कहा गया है कि उनका जवाब सोशल मीडिया नहीं, बल्कि अखबार की सुर्खियां देती हैं।