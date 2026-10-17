{"_id":"6ad32da68b7a2a002f05e527","slug":"video-samyukt-kisan-morcha-protests-at-bjp-office-in-rohtak-over-paddy-procurement-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में धान खरीद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अखिल भारतीय किसान सभा ने शनिवार को भाजपा मंगल कमल कार्यालय के बाहर खिलाफ रोष जताया। इस दौरान किसानों ने सरकार का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी बाजी की। प्रदेश सुमित सचिव दलाल ने कहा कि किसान मंडी में भी लूटा जा रहा है और घर पर भी परेशान है। 2022 और 2023 का खराबा, ओलावृष्टि और बीमा क्लेम आज तक नहीं मिला। इस बार धान के नुकसान की गिरदावरी भी नहीं हुई। धान का रेट 2461 रुपये है पर खरीद 2000-2100 में, बाजरा 2900 दिखाकर 2000 में खरीदा जा रहा है। जिला सचिव बलवान सिंह ने कहा कि मंडियों में अव्यवस्था है। कल की बारिश से बोरियां भीग गईं, सड़कों पर पानी भरा है। सरकार पोर्टल-पोर्टल का खेल खेल रही है। पोर्टल एक घंटा चलता है फिर 7 दिन बंद हो जाता है। 4 बार डीसी को ज्ञापन दे चुके हैं। किसानों ने बताया कि 7-8 गांवों में बाढ़ से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। ज्ञापन पर भी कार्रवाई नहीं हुई।

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