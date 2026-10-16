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Rohtak: State Rehabilitation Institute at Sirtar, located on Mahila Ashram Road, renovated; inaugurated by Minister Bedi
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रोहतक: महिला आश्रम रोड स्थित सिरतार में राज्य पुनर्वास संस्थान का नवीनीकरण, मंत्री बेदी ने किया उद्घाटन
रोहतक। महिला आश्रम रोड स्थित सिरतार में राज्य पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के नवीनीकरण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मुख्य अतिथि रहे।
मंत्री बेदी ने कहा कि इन्हें स्पेशल चाइल्ड नहीं, हरियाणा की एसेट कहूंगा। ये समाज का अनमोल हिस्सा हैं। थोड़े सहयोग से ये मुख्यधारा में आ सकते हैं। 85 प्रतिशत बच्चों को सिर्फ थोड़े पुश की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि समाज में दुष्प्रचार है, थोड़ी डिसएबिलिटी पर बच्चे और मां-बाप को अलग नजर से देखा जाता है। यह संस्थान 2008-09 से संचालित हो रहा है और दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्स चला रहा है।
यह हरियाणा सरकार की संवेदनशील सोच का प्रतीक है। कार्यक्रम में अधिकारियों सहित संस्थान के विद्यार्थी मौजूद रहे।
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