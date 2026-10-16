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Naveen Jai Hind arrived at the Rohtak Rest House; he sat on the ground with families from nomadic communities and listened to their grievances.
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रोहतक रेस्ट हाउस पहुंचे नवीन जय हिंद, घुमंतू परिवारों के साथ जमीन पर बैठकर सुनी पीड़ा
रोहतक। नई अनाज मंडी के सामने पुरानी शुगरमिल पर झुग्गियां टूटने से बेघर हुए घुमंतू समुदाय से मिलने सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जय हिंद रोहतक रेस्ट हाउस पहुंचे।
जमीन पर बैठकर नवीन ने बच्चों और महिलाओं सहित करीब एक हजार लोगों की पीड़ा सुनी। इस दौरान घुमंतू परिवारों ने बताया कि प्रशासन ने बिना नोटिस के उनकी झुग्गियां और सामान तोड़ दिया।
नवीन जय हिंद ने कहा कि प्रशासन ने सांसी-काठ, बावरिया, बंजारा और नाथ जाति के गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ी हैं। ये कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं हैं, ये हरियाणा के वोटर और आधार कार्ड धारी नागरिक हैं।
उन्होंने कहा कि ये लोग प्लॉट नहीं मांग रहे, सिर्फ बिजली-पानी वाली जगह पर बसने की इजाजत मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी आज तक कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं हुआ है।
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