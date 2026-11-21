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सैनी शिक्षण संस्थान के कॉलेज में अंतर महाविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। फाइनल मैच में जिले के एमकेजेके कॉलेज ने 2-1 से बाजी मार ली। प्रतियोगिता में सोनीपत के टीकाराम कॉलेज की लड़कियों ने दूसरा स्थान हासिल किया। वैश्य कॉलेज तीसरे नंबर पर रहा।

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