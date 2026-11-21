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रोहतक में राजीव गांधी खेल परिसर में एचएसवीपी की वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन

Naveen

Updated Sat, 21 Nov 2026 02:39 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 02:39 PM IST







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रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में एचएसवीपी विभाग के वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर के एचएसवीपी कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें प्रदेश की कुल 5 टीम में है। प्रत्येक टीम एचएसवीपी की एक-एक जॉन का प्रतिनिधित्व कर रही है। तीन दिवसीय प्रतियोगिता 21 से 23 नवंबर तक संचालित होगी। ... और पढ़ें

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