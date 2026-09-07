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पंचकूला के सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में रोडीज का ऑडिशन, देशभर से पहुंचे युवा

Mon, 07 Sep 2026 12:11 PM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:11 PM IST
'Roadies' auditions held at Indradhanush Auditorium, Sector 5, Panchkula; youth from across the country arrived to participate.
पंचकूला के सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में रोडीज के ऑडिशन के लिए देशभर से युवा पहुंचे।
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