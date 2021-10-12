Panchkula News: एनआईए पंचकूला पहुंचे आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ सांख्यिकीय सलाहकार

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ओपीडी और पंचकर्म केंद्र का भी किया निरीक्षणऑडिटोरियम का निर्माण जल्द पूरा करने और आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोरमाई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ सांख्यिकीय सलाहकार (एसएसए) सत्यजीत पॉल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), पंचकूला का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विकास कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही ओपीडी, पंचकर्म, फार्मेसी और पंजीकरण काउंटर का निरीक्षण कर आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया।संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा ने सत्यजीत पॉल को संस्थान में संचालित गतिविधियों, कार्यप्रणाली और विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान वरिष्ठ सांख्यिकीय सलाहकार ने संस्थान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपलब्ध सुविधाओं के बेहतर संचालन को लेकर जानकारी ली।दौरे के दौरान उन्होंने ओपीडी, पंचकर्म, फार्मेसी और पंजीकरण काउंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने इन सुविधाओं की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।कुलपति प्रो. (डॉ.) संजीव शर्मा ने संस्थान में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनआईए की ओर से आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा और संस्थान से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और संस्थान की व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सत्यजीत पॉल ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्थान की व्यवस्थाओं और गतिविधियों का विस्तार किया जाना चाहिए। इससे आयुर्वेद के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और सभी विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर भी जोर दिया।इस अवसर पर डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व, प्रोफेसर प्रह्लाद रघु, डीएमएस डॉ. गौरव गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. समित मसंद, डॉ. मनीष पमनानी, डॉ. अनुराग कुशल, डॉ. दुष्यंत परमार, डॉ. सुनीता यादव, डॉ. मैत्री एचएस, डॉ. अपर्णा दिलीप, डॉ. गरिमा गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर डॉ. मानसी ग्रेवाल, डॉ. शीन्षा पी और प्रशासनिक अधिकारी सतपाल एसवाल मौजूद रहे।