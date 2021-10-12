Panchkula News: सड़क पर फंसा मालवाहक, मोरनी-रायपुर रानी मार्ग पर फिर बाधित हुई आवाजाही

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मुख्य मार्ग की खराब हालत के बीच वैकल्पिक रास्ता भी जर्जर, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क दुरुस्त कराने की मांग कीसंवाद न्यूज एजेंसीमोरनी। मोरनी-रायपुर रानी मार्ग पर पलासरा गांव के पास एक मालवाहक ट्रक सड़क में धंसकर फंस गया। बीच सड़क पर ट्रक फंसने से करीब एक दिन तक मार्ग पर आवाजाही प्रभावित रही। यातायात बहाल होने के बाद भी वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई वाहनों को मजबूरी में टिक्कर ताल होकर रायपुर रानी जाना पड़ा। मुख्य मार्ग की खराब हालत के बीच वैकल्पिक रास्ता भी जर्जर होने से वाहन चालकों की मुश्किलें और बढ़ गईं।वैकल्पिक मार्ग पर बढ़ा वाहनों का दबावस्थानीय लोगों के अनुसार टिक्कर ताल होकर रायपुर रानी जाने वाला वैकल्पिक मार्ग भी बेहद खराब और नाजुक स्थिति में है। मुख्य मार्ग पर मालवाहक के फंसने के बाद इस रास्ते पर वाहनों का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। इससे वाहन चालकों को आवाजाही में और परेशानी हुई। लोगों का कहना है कि मोरनी-रायपुर रानी मुख्य मार्ग की स्थिति पहले ही चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में जगह-जगह वाहनों के फंसने से रोजाना सफर करने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्र में सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।सड़क जल्द दुरुस्त कराने की मांगस्थानीय निवासी मनोज कुमार, पंकज सिंह, दीपक शर्मा और कुशल सिंह ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से सड़क की स्थिति जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मोरनी-रायपुर रानी मार्ग पहाड़ी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए सड़क की मरम्मत के साथ यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।