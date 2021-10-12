Panchkula News: मिठाई में मिलावट की तो खैर नहीं, त्योहारों पर दुकानों की होगी औचक जांच

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दुकानदारों को मांग के अनुसार ही मिठाई बनाने और लंबे समय तक स्टोर नहीं करने के निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीबरवाला, रामगढ़। त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्त पंचकूला सतपाल शर्मा ने मिठाई और खाद्य सामग्री विक्रेताओं को गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी या मिलावट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।खाद्य प्रतिष्ठानों का होगा औचक निरीक्षणउपायुक्त ने बताया कि त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते हैं। नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करेंगी।उन्होंने विक्रेताओं को दुकानों में साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसी भी तरह की लापरवाही या मिलावट मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।मांग के अनुसार बनाएं मिठाईउपायुक्त ने मिठाई विक्रेताओं से कहा कि मांग के अनुसार ही मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किए जाएं। खाद्य सामग्री को लंबे समय तक स्टोर न किया जाए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान बिक्री बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना और स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।खरीदारी में इन बातों का रखें ध्यानउपायुक्त ने नागरिकों से भी त्योहारों पर मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग खाद्य सामग्री की निर्माण और समाप्ति तिथि, गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच करने के बाद ही खरीदारी करें। इससे मिलावटी या खराब खाद्य सामग्री से बचा जा सकेगा।