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पलवल में हड़ताल का 21वां दिन: सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ निकाला मार्च, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

अनुज कुमार

Updated Wed, 26 Aug 2026 07:05 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 07:05 PM IST







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नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल 21वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय से लघु सचिवालय तक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार से हुए समझौते को लागू करने और लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की। ... और पढ़ें

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