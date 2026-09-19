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पलवल में 'मेरे सपनों का भारत' चित्रकला प्रतियोगिता, 850 विद्यार्थियों ने लिया भाग

विकास कुमार

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:25 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:25 PM IST







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पलवल जिले में शनिवार को सभी खंडों में मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा मॉड्यूल-1 के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें करीब 850 विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यार्थियों ने रंगों के माध्यम से विकसित, स्वच्छ, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की अपनी कल्पना को कागज पर उकेरा। ... और पढ़ें

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