पलवल में सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच

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पलवल में जिला नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, सीबीसी, एचआईवी सहित विभिन्न जांच की गईं। अभियान का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और मां-बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है।

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