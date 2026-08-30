नारनौल: नांगल चौधरी में नहर विभाग के पंप पर खड़ी बाइक के अंदर मिला छह फीट लंबा कोबरा

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नारनौल। नांगल चौधरी की ढाणी बाया वाली के रास्ते पर स्थित नहर विभाग पंप पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कर्मचारी की खड़ी बाइक के अंदर करीब छह फीट लंबा कोबरा सांप छिपा हुआ दिखाई दिया। बाइक में कोबरा के मौजूद होने से नहर विभाग के कर्मचारियों में अफरा तफरी मैच गई और नहर विभाग के कर्मचारियों ने बिना जोखिम उठाए तत्काल टीम सुधीर चौधरी गोरक्षा दल नांगल चौधरी को सूचना दी। सूचना मिलते ही टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और काफी सावधानी के साथ बाइक के अंदर छिपे कोबरा को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। टीम के सदस्यों ने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए काफी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे आबादी से दूर प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित छोड़ दिया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान गोरक्षा दल की टीम से गौतम नंबरदार, सनी मोहनपुर और नीरज सहित नहर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

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