{"_id":"6aa941d3365626bd460ee574","slug":"video-demand-for-an-rs80-crore-budget-for-the-development-of-mahendragarh-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"महेंद्रगढ़ के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये के बजट की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महेंद्रगढ़। नगरपालिका पार्षदों ने शहर के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से 80 करोड़ रुपये का बजट मांगा है। इस संबंध में पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पर्याप्त बजट के अभाव में कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में पार्षद राजेश कुमार, देवेंद्र कुमार, हरिराम खन्ना आदि ने महेंद्रगढ़ शहर की बढ़ती आबादी और आवश्यकताओं का उल्लेख किया। इसमें सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट और खेल सुविधाओं के विस्तार की जरूरत बताई गई। पार्षदों ने मुख्यमंत्री से शहर के लिए विशेष बजट उपलब्ध कराने की अपील की। ज्ञापन में विभिन्न कार्यों के लिए अनुमानित बजट का विवरण भी दिया गया। मुख्य सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए करीब 15 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। सीवरेज और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 20 से 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए लगभग पांच करोड़ रुपये की मांग की गई। नगरपालिका क्षेत्र में स्टेडियम और खेल मैदान के विकास के लिए करीब सात करोड़ रुपये का बजट मांगा गया है। मूलभूत सुविधाओं का विस्तार पार्षदों ने शहर में पार्किंग व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए भी बजट की मांग की। पार्षदों का मानना है कि पर्याप्त बजट मिलने से शहर का योजनाबद्ध विकास संभव होगा। इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री से अपील ज्ञापन पर नगरपालिका के विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने हस्ताक्षर किए। पार्षदों ने मुख्यमंत्री से इन मांगों पर शीघ्र संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने महेंद्रगढ़ के विकास के लिए विशेष बजट मंजूर करने की अपील की। यह बजट शहर के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

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