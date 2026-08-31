{"_id":"6a952533dc89fbb54b0e2ce8","slug":"video-narnaul-shyam-devotee-keshav-embarked-on-a-160-kilometer-dandvat-yatra-devotees-showered-him-with-flowers-upon-his-arrival-in-nangal-chaudhary-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल: क्षेत्र की सुख-शांति के लिए 160 किलोमीटर की दंडवत यात्रा पर निकले श्याम सेवक केशव, नांगल चौधरी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने की पुष्प वर्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। क्षेत्र की सुख-शांति, समृद्धि, खुशहाली और लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर श्याम सेवक केशव ने जखराना से खाटू श्याम धाम तक करीब 160 किलोमीटर की दंडवत यात्रा शुरू की है। 25 अगस्त को जखराना से शुरू हुई यह धार्मिक यात्रा सोमवार को नांगल चौधरी पहुंची। यहां पहुंचने पर स्थानीय श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और फूल-मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बाबा श्याम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्याम सेवक केशव ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर यह कठिन धार्मिक संकल्प लिया है। उनका उद्देश्य दंडवत यात्रा पूरी कर बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचना और क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करना है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें रास्ते में श्रद्धालुओं का सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, जिससे उनका उत्साह बढ़ रहा है। जखराना से शुरू हुई यह करीब 160 किलोमीटर लंबी यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए खाटू श्याम धाम पहुंचेगी। दंडवत यात्रा के दौरान श्याम सेवक केशव लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नांगल चौधरी में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने उनकी आस्था और संकल्प की सराहना करते हुए बाबा श्याम से क्षेत्र में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसी धार्मिक यात्राएं समाज में आस्था और सकारात्मकता का संदेश देती हैं।

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