{"_id":"6aa27a3bf47bab2e900826e0","slug":"video-narnaul-samadhan-shivir-acts-as-a-bridge-between-the-administration-and-the-public-directives-issued-for-the-resolution-of-pending-cases-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल समाधान शिविर बना प्रशासन-जनता के बीच सेतु, लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त अनुपमा अंजली ने लंबित शिकायतों के प्राथमिकता से निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ये शिविर प्रशासन और आमजन के बीच मजबूत सेतु का काम कर रहे हैं, जिससे नागरिकों को त्वरित समाधान मिल रहा है। महेंद्रगढ़ जिले में जन-शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा किया जा रहा है, जिसकी साप्ताहिक समीक्षा भी होती है। परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के राज्य समन्वयक सतीश खोला ने बताया कि सरकार का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही परिवार पहचान पत्र में ई-वेरिफिकेशन ग्राम सभाओं के माध्यम से शुरू होगा। इससे ग्रामीण स्वयं सही जानकारी दर्ज करा सकेंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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