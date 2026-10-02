निजामपुर में शिविर में सौर ऊर्जा से आर्थिक लाभ की जानकारी दी गई

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निजामपुर में सेवा संकल्प सेतु शिविर में बिजली विभाग ने ग्रामीणों को सौर ऊर्जा के लाभों के प्रति जागरूक किया। विभाग के अधिकारियों ने सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने के फायदे बताए। इससे बिजली बिल में बचत होती है। यदि उपभोक्ता अपने घर पर संयंत्र लगवाते हैं और अतिरिक्त बिजली पैदा होती है, तो यह बिजली विभाग को दी जा सकती है। विभाग इस अतिरिक्त बिजली को उपभोक्ता की खपत के साथ समायोजित करेगा। इससे दिन-रात की बिजली खपत का हिसाब बराबर होगा। उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिल सकेगा। शिविर में ग्रामीणों को सौर ऊर्जा अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी जागरूक किया गया।

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