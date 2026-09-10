{"_id":"6aa24de2292ded23e7080297","slug":"video-gst-team-arrived-at-the-home-of-a-spare-parts-trader-in-narnaul-for-an-inspection-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल में स्पेयर पार्ट्स व्यापारी के घर जीएसटी टीम जांच के लिए पहुंची","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जीएसटी विभाग की टीम ने वीरवार सुबह पुरानी सराय मोहल्ले में एक स्पेयर पार्ट्स व्यापारी के घर पर जांच करने के लिए पहुंची है। जानकारी के अनुसार जीएसटी टीम वीरवार सुबह पुरानी सराय मोहल्ले में पहुंची थी। यह कार्रवाई एक स्पेयर पार्ट्स के व्यापारी के आवास पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि व्यापारी की दुकान धौलेड़ा मोड़ पर स्थित है। टीम ने सुबह पहुंचते ही बंद मकान में जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान टीम के सदस्यों ने किसी से भी बात करने से इंकर किया है। अधिकारियों ने अभी तक जांच के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। यह जांच जीएसटी से संबंधित अनियमितताओं को लेकर होने की संभावना है। अभी भी जांच जारी है।

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