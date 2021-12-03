Mahendragarh-Narnaul News: डेयरी में दूध गुणवत्ता बढ़ाने की दी जानकारी

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महेंद्रगढ़। गांव रिवासा स्थित हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र में अभियंता दिवस व पशु ज्ञान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग में यंत्रीकरण व अभियांत्रिकी विषय पर जानकारी दी। विस्तार विशेषज्ञ डॉ. योगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि डेयरी में मशीनीकरण से पशुपालकों का श्रम घटेगा और दूध की गुणवत्ता सुधरेगी।डॉ. योगेंद्र सिंह यादव ने महान अभियंता सरएम विश्वेश्वरैया के योगदान को याद किया। डॉ. यादव ने पशुओं के उचित आवास, वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण जैसे तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। संवाद