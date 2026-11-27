{"_id":"6b098ec9b7f7e73ec60d9c00","slug":"video-farmers-staged-a-protest-at-the-canal-department-office-demanding-canal-water-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नहरी पानी की मांग को लेकर किसानों ने किया नहर विभाग कार्यालय में प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। गांव बलाहां कलां और दोचाना के करीब दो दर्जन से अधिक किसानों ने नहरी पानी की समस्या को लेकर सिंघाना रोड स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पिछले दस दिनों से नहर में पानी नहीं पहुंच रहा है। किसानों ने कहा कि इसे लेकर पांच दिनों से वे रोज विभाग के कार्यालय में आ रहे और अधिकारियों की ओर से शाम तक पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन नहर में पानी अभी तक नहीं पहुंचा जिससे फसलों पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि उनकी नहर की शेडयूल निर्धारित होने के बावजूद उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। किसानों के अनुसार वे नहर में पानी आने का इंतजार करते हुए कई दिनों से नहर के आसपास ही रह रहे हैं। इसके बावजूद पानी एक मिनट के लिए भी नहीं पहुंचा। बलाहां कलां निवासी किसान विजय सिंह, संजय, सोनू व राजेश कुमार ने बताया कि 18 नवंबर से 27 नवंबर तक नहर में पानी नहीं आया है। किसानों ने बताया कि इसके लिए पांच बार विभाग के चक्कर लगा चुके है। उन्होंने बताया कि वीरवार को एक्सईएन व जेई द्वारा शाम तक पानी पहुंचाने की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि जब वीरवार को नहर में पानी नहीं पहुंचा तो आज वे फिर सिंचाई विभाग के कार्यालय आए। किसानों ने बताया कि वे आज अपनी समस्या लेकर सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंचे तो वहां जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिले। अधिकारियों के नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और कोई समाधान नहीं होने के कारण उन्होंने वहां जमकर नारेबाजी की। चना, सरसों और गेहूं की फसल प्रभावित: किसानों ने कहा कि नहरी पानी नहीं मिलने के कारण उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। खेतों में चना, सरसों और गेहूं की फसल खड़ी है। समय पर सिंचाई नहीं होने से किसानों को उत्पादन प्रभावित होने की चिंता सताने लगी है। किसानों ने आरोप लगाया कि 15 दिन की निर्धारित टर्म में उनकी बारी के दौरान एक दिन भी पर्याप्त पानी नहीं मिला। उनका कहना है कि यदि जल्द नहर में पानी नहीं पहुंचा तो फसलों को नुकसान हो सकता है। वर्जन: नहर में पानी छोड़ने का शेड्यूल निर्धारित किया हुआ है। दौचाना नहर में पानी सबसे पहले पांच दिनों तक छोड़ दिया गया था। अब किसान ज्यादा पानी की मांग कर रहे हैं। परन्तु विभाग को शेड्यूल अनुसार सभी जगह पानी छोड़ना है। इसके साथ अब हसनपुर और शहबाजपुर नहर में पानी छोड़ा जा है। अगर नहर आती रही तो दौचाना नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा।

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