कुरुक्षेत्र में सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे अतिथि अध्यापक और कर्मचारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

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अतिथि अध्यापकों और सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। भारी पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई। प्रदर्शनकारी अतिथि अध्यापकों ने न्यायालय के फैसलों को लागू करने और उन्हें नियमित करने की मांग उठाई। इससे पहले अतिथि अध्यापकों की ओर से रोड मार्च भी किया गया। पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली। प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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