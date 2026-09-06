{"_id":"6a9d46142fba8796310257f7","slug":"video-guest-teachers-and-employees-staged-a-sit-in-outside-the-cm-house-in-kurukshetra-protesting-to-demand-regularization-of-their-services-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र में सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे अतिथि अध्यापक और कर्मचारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुरुक्षेत्र में सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे अतिथि अध्यापक और कर्मचारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन
अतिथि अध्यापकों और सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। भारी पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई।
प्रदर्शनकारी अतिथि अध्यापकों ने न्यायालय के फैसलों को लागू करने और उन्हें नियमित करने की मांग उठाई। इससे पहले अतिथि अध्यापकों की ओर से रोड मार्च भी किया गया। पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली।
प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।