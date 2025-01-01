Kurukshetra News: विकास के दौर में भी नहीं सुधरा पिपली लाडवा स्टेट हाईवे, 700 दुकानदार प्रभावित

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सड़क किनारे पानी खड़ा होने से पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक होने से अधूरे काम के आसपास स्थिति बिगड़ जाती है। क्षेत्रवासियों ने पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। वाहन चालक सुनील ने कहा कि आवागमन के लिए जगह कम होने से अक्सर हाईवे पर जाम लगता है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली को सिरदर्द बताया। प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और सड़क किनारे निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराए जाने की मांग की गई।दुकानदारों की परेशानीदुकानदार राजीव, सुशील, राजन, साभा सिंह, नरेंद्र, पुनीत और संजीव ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि मथाना अड्डे पर काम शुरू होने के बाद बेहतर स्थिति की उम्मीद थी। एक साल बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे खुदाई और मिट्टी के कारण दिक्कत है। धूल-मिट्टी दुकानों में घुसकर सामग्री की गुणवत्ता पर असर डालती है। ग्राहकों को वाहन खड़ा करने और पैदल आने-जाने में भी परेशानी होती है।यात्रियों और विद्यार्थियों को भी समस्यायात्रियों को बस के इंतजार में लंबे समय तक इसी माहौल में सड़क के निकट खड़ा रहना पड़ता है। सुबह तैयार होकर आए विद्यार्थियों को भी अधिक समस्या झेलनी पड़ती है। दुकानदारों ने लोक निर्माण विभाग से काम में तेजी लाने की मांग की है। कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अधूरे काम के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।प्रमुख रोड पर दिनभर हजारों वाहनों की आवाजाही : शमशेरमथाना वासी शमशेर सिंह ने कहा कि पिपली-लाडवा रोड शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। दिनभर हजारों वाहनों की आवाजाही लगी रहती है ऐसे में सड़क किनारे अधूरे निर्माण कार्य के चलते कई स्थानों पर निकलना भी वाहनों के लिए परेशानी बन गया। मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण अधूरे निर्माण कार्य के आसपास कई बार जाम जैसे हालात बन जाते हैं। यदि चौड़ीकरण और ब्लॉक का काम समय पर पूरा हो जाता तो यातायात व्यवस्था भी बेहतर होती।अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठते हैं सवाल : अजयपिपली वासी अजय का कहना है कि धर्मनगरी में विकास कार्यों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल पिपली-लाडवा रोड के हालात इन दावों की पोल खोल रहे हैं। विकास कार्य शुरू कराने के बाद उसे समय पर पूरा कराना विभाग की जिम्मेदारी है। करीब एक साल से काम अधूरा रहने से संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन मौके का निरीक्षण कराकर काम में तेजी लाए और जल्द सड़क को व्यवस्थित कराने की दिशा में बढ़े।शीघ्र कार्य पूरा करने के देंगे निर्देश : अमितएक साल बाद भी निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ, इस सवाल पर पीडब्ल्यूडी के लाडवा एसडीओ धर्मवीर ने चुप्पी साध ली। वहीं एक्सईएन अमित ने कहा कि पिपली-लाडवा रोड के लंबित कार्य को जल्द पूरा कराने के लिए संबंधितों को निर्देश दिए जाएंगे। सड़क किनारे पेवर ब्लॉक सहित अन्य निर्माण कार्य को शीघ्र गति देकर लोगों की परेशानी दूर करने का प्रयास रहेगा।