{"_id":"6af7d1abd0f24cc78609710a","slug":"video-first-fog-of-the-season-descends-on-kurukshetra-visibility-in-several-areas-drops-to-10-15-meters-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र में छाया सीजन का पहला कोहरा, कई क्षेत्र में दृश्यता 10 से 15 में मीटर तक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला है। जिसके चलते दृश्यता करीब 10 से 15 मीटर तक की रह गई है। सुबह करीब 7:30 बजे भी सड़कों पर वहां लाइटिंग जलाकर रेंगते हुए चल रहे हैं तो वहीं हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा गिरफ्तार से हवाएं बीच चल रही है। दोपहर के बाद मौसम में कुछ बदलाव की भी संभावना और हल्के बादल छा सकते हैं। मौसम में आए इस बदलाव के चलते ठंड ने अपना एहसास करवाना शुरू कर दिया है।

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