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Kurukshetra News: धरने पर फतेहाबाद के अतिथि अध्यापकों ने संभाला मोर्चा

Sat, 14 Nov 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:34 AM IST
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Guest teachers from Fatehabad take the lead in the protest
कुरुक्षेत्र। नियमितीकरण की मांग के लिए जिला सचिवालय के सामने चल रहा अतिथि अध्यापकों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को फतेहाबाद जिले के अतिथि अध्यापक प्रदीप कुमार और धर्मपाल ने धरनास्थल पर मोर्चा संभाला।
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अध्यापक नेताओं ने 15 नवंबर को जिंदल चौक पर मॉक पार्लियामेंट आयोजित करने और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की। अतिथि अध्यापक 29 अप्रैल 2026 से नियमितीकरण की मांग के लिए आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2014 की तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति को वैध ठहराया था। वहीं, 29 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी उनके नियमितीकरण के पक्ष में फैसला दिया था। अध्यापकों ने 15 नवंबर के कार्यक्रम में विपक्षी दलों, किसान संगठनों, कर्मचारी संगठनों और आमजन से शामिल होने की अपील की। संवाद
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