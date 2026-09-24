करनाल में प्रदेश स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, 45 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

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प्रदेश में खेल और एथलीटों के कौशल को नया मंच देने के उद्देश्य से वीरवार को कर्ण स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कोच बसंत ने कहा कि इस प्रतियोगिता में राज्यभर से चुने गए 45 प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी दौड़ और सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन करेंगे। लेजर रन में खिलाड़ियों को रनिंग के साथ-साथ लेजर पिस्टल से टारगेट पर सटीक निशाना साधना होता है, जो एथलीटों के स्टैमिना और एकाग्रता दोनों की परीक्षा लेता है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता राज्य के एथलीटों के लिए अपनी क्षमता साबित करने का एक बेहतरीन अवसर है। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय मंच पर राज्य का नाम रोशन करेंगे।

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