Karnal News: राज्य स्तरीय कराटे में दोक्षित ने जीता रजत

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इंद्री। 59वीं हरियाणा राज्य स्तरीय स्कूल बालिका कराटे प्रतियोगिता में जिले के मटक माजरी गांव में स्थित शहीद उधम सिंह कराटे एकेडमी की छात्रा दोक्षित ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 23 सितंबर तक महेंद्रगढ़ के यदुवंशी शिक्षा निकेतन में हुआ था। जिसमें प्रदेश के 22 जिलों की 600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रही हैं। शहीद उद्यम सिंह कराटे अकादमी के संचालक गौरव ने बताया कि अकादमी के लिए यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि दोक्षित करनाल जिले की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस स्तर पर रजत पदक जीता है। संवाद